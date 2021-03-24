13 خطوة للقضاء على ملوثات الهواء .. تعرف عليها

تلوث الهواء في القاهرة هو أمر مثير للقلق حيث إن جودة الهواء في وسط القاهرة هي أقل من 10 إلى 100 مرة من المعايير العالمية المقبولة وتعاني القاهرة من ضعف شديد بسبب قلة الأمطار وسوء تخطيطها للمباني الشاهقة والشوارع الضيقة مما يخلق تأثيرًا على الصحة العامة بسبب التهوية السيئة وحبس الملوثات.





مشكلة تلوث الهواء الرئيسية في مصر هي في الجسيمات الثقيلة الضارة وانتشار ملوثات النقل والمصانع وحرق النفايات في الهواء الطلق بالإضافة إلى مصدر مهم آخر الرياح المحملة بالتربة والغبار القادمة من المناطق القاحلة في جميع أنحاء مصر على سبيل المثال الصحراء الغربية .









تعريف الهواء

مجموعة غازات مختلفة مثل النيتروجين والاكسجين وثاني أكسيد الكربون و كميات ضئيلة من بخار الماء وبعض المواد الصلبة العالقة فيه ينقسم الغلاف الجوي إلى أربع مناطق وهى التروبوسفير والستراتوسفير والميزوسفير .





طرق الحد من ملوثات الهواء.





1 -وضع أنظمة صارمة لنوعية الهواء للتحكم فى التلوث الناتج من المصانع.

2 -الحد من استهلاك الطاقة من خلال استخدام أجهزة منزلية أكثر كفاءة و أقل استهلاك للطاقة.

3 -استخدام المركبات ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.

4 -فحص السيارة بصفة منتظمة للتأكد من استهلاك الوقود بشكل منتظم وسليم.





5 -استخدام الغاز الطبيعي بديلا من الفحم للحد من التلوث الناتج عنه.

6 - استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية للحد من التلوث الناتج عن الانواع الاخرى.

7- شراء الكهرباء الخضراء المولدة من الطاقات المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية والرياح أو الطاقة الشمسية.

8 -استخدام وسائل النقل العامة أو النشطة المشي أو ركوب الدراجات.

9 -استخدام المنتجات القابلة لاعادة التدوير لانها تأخذ طاقة أقل لتحويلها إلى منتجات أخرى.

10-شراء البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

11- الاقلاع عن التدخين وتشجيع الاخرين على ذلك.

11-تجنب الوقوف الدائم و المتكرر بالقرب من الطرق المزدحمة.

12 - زراعة الحدائق يساعد على تنقية وتجديد الهواء.

13-تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات الغنية بمضادات االكسدة.





النتائج المترتبة علي تلوث الهواء





يؤدى التعرض لتركيزات ملوثات الهواء إلى أضرار صحية :

تهيج العينين والأنف والحنجرة والسعال وضيق الصدر وصعوبات التنفس ومشاكل الرئة والقلب

والإصابة بالإزمات القلبية وخلل فى الأنظمة المناعية والعصبية وخلل فى الجهاز التنفسي والتعرض المستمر للملوثات قد يؤدى إلى سرطان وقد يسبب الوفاة





أمثلة لبعض ملوثات الهواء

يعتبر ثاني أكسيد الكبريت مشكلة خطيرة في تلوث الهواء منذ بداية الصناعة وأيضا خلال فترة النمو الاقتصادي السريع فهو يؤثر علي

الجهاز التنفسى ومنها انقباض القصبة الهوائية ويؤدى ذلك إلى صعوبات في التنفس





ينتقل ثانى أكسيد الكبريت والكبريتات عن طريق الأمطار الحمضية ويمكن نقلها لمسافات طويلة في طبقات الغلاف الجوي بعيدا عن مصدرها وتؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الحموضة للمياه والتربة.





ثاني أكيسد النيتروجين

ينتج ثاني أكسيد النيتروجين عن طريق أكسدة أكسيد النيتريك تحت أشعة الشمس أو أرتفاع درجات حرارة فى محطات توليد الكهرباء ، وتؤدى هذه الاكاسيد إلى زيادة أمراض الجهاز التنفسي.





-الجسيمات العالقة

تؤدى الجسيمات العالقة في الهواء إلى ارتفاع خطر الوفيات وخاصة بين مرضى الربو والمسنين، وتنتج من المواقد ودخان التبغ ومواقد الفحم والديزل وعوادم السيارات، وغيرها من مصادر الاحتراق.





الرصاص

هو مادة شديدة السمية تسبب تلف للاعصاب وأيضا صعوبات التعلم والمشاكل العصبية للأطفال ويتكون الرصاص في الجو بنسبة 01 - 01 ٪ وذلك ناتج من احتراق البنزين وتسعي الجهود العالمية الي ازالة الرصاص من البنزين



