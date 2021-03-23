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رياضة

عرض قطري يهدد مستقبل أمرابط مع النصر السعودي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:06 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن المغربي نور الدين أمرابط نجم فريق النصر السعودي، تلقى عرضا من نادي الوكرة القطري، للانضمام إلى صفوفه، بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة " الرياضية السعودية"، أن أمرابط تلقى عرضا من الوكرة القطري ، براتب يقدر بــ مليوني دولار سنويا، بالإضافة إلى مقدم العقد.

وأضافت الصحيفة، أن أمرابط  مازال يدرس عرض  الوكرة القطري، حيث يفضل التريث بشأن مصيره خلال الفترة المقبل، خاصة وأنه لا يمانع الاستمرار مع النصر السعودي الموسم المقبل، حال قدمت له إدارة ناديه عرضا للتجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نور الدين أمرابط يملك أيضا عرضيين إماراتيين، إضافة إلى عروض خليجية آخرى.

وينتهي عقد نور الدين أمرابط مع النصر السعودي، في يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا، دون الرجوع لإدارة ناديه.

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