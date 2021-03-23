عم الناس .. أحمد السعدني يهنئ أحمد رزق بعيد ميلاده

حرص الفنان احمد السعدني علي تهنئة احمد رزق بعيد ميلاده.





و نشر احمد السعدني صور للنجم احمد رزق عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، و علق قائلا :كل سنة و انت طيب يا عم الناس و الذهم.









ويحتفل اليوم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده ، إذ انه من مواليد 23 مارس عام 1976 ، ويعد واحدًا من اهم الكوميديانات الموجودين على الساحة الفنية.





حيث انة بدأ حياته الفنية بمسرحية الجميلة والوحشين مع الفنانة ليلى علوي عام 1996 ثم شارك بعدها في فيلم ست الستات عام 1998، ومسلسل الرجل الآخر فى العام ذاته لينطلق بعدها فى عدد من البطولات السينمائية كان اولها فليمى علشان ربنا يحبك وفيلم ثقافى .





وكشف رزق انه على الرغم من قيامه ببطولة فيلم علشان ربنا يحبك الا انه لم يفهم العمل ، مؤكدًا انه وافق على الفيلم لانه كان بمثابة حبل إنقاذ بسبب حالة الاحباط التى كان يمر يها ، مؤكدًا انه لم يندم على العمل .





وتسبب أحمد رزق- بحسب تصريحاته- فى غضب كل من بعض أعضاء نقابة التمريض حين قدم مسلسله " ازى الصحة " ، وهو الامر ذاته مع نقابة المرشدين السياحيين بسبب اعتراضهم على مسسل هيما ، مؤكدًا انه لم يقصد ان يغضبهم .







