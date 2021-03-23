بسبب هذا المرض.. سيدة تبقي رأسها في الأرض ولا تنظر إلى أحد.. صور

تبقي سيدة رأسها في الأرض ولا تنظر إلى أحد مطلقًا خوفًا من فقد القدرة على السيطرة على جسدها وتعبيرات وجهها بسبب معاناتها مع شلل عضلي مفاجئ.









وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية تتجنب كيرستي براون، 32 عامًا الاتصال بالعين مع أي شخص خاصة من يلفت الانتباه حتى لا تفقد السيطرة على جسدها.









تتعرض السيدة التي تعيش في بلدية نورثويتش بمقاطعة شيشاير الإنجليزية إلى 5 نوبات عضلية يوميًا وإذا ساء الوضع وفقدت السيطرة على ضبط تعبيرات وجهها قد تصل لـ 50 نوبة.











وعبرت كيرستي: «إنه أمر محرج للغاية كنت بالخارج للتسوق مرة ورأيت شخصًا يبدو بخير، وذهبت ساقاي للتو واضطررت إلى التشبث بابن عمي للحصول على الدعم».







