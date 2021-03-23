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منوعات

بسبب هذا المرض.. سيدة تبقي رأسها في الأرض ولا تنظر إلى أحد.. صور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:02 م
سيدة تبقي رأسها في
سيدة تبقي رأسها في الأرض ولا تنظر إلى أحد
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يارا زكريا
تبقي سيدة رأسها في الأرض ولا تنظر إلى أحد مطلقًا خوفًا من فقد القدرة على السيطرة على جسدها وتعبيرات وجهها بسبب معاناتها مع شلل عضلي مفاجئ.


وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية تتجنب كيرستي براون، 32 عامًا الاتصال بالعين مع أي شخص خاصة من يلفت الانتباه حتى لا تفقد السيطرة على جسدها.


تتعرض السيدة التي تعيش في بلدية نورثويتش بمقاطعة شيشاير الإنجليزية إلى 5 نوبات عضلية يوميًا وإذا ساء الوضع وفقدت السيطرة على ضبط تعبيرات وجهها قد تصل لـ 50 نوبة.


وعبرت كيرستي: «إنه أمر محرج للغاية كنت بالخارج للتسوق مرة ورأيت شخصًا يبدو بخير، وذهبت ساقاي للتو واضطررت إلى التشبث بابن عمي للحصول على الدعم».


وتابعت السيدة الثلاثينية: «إذا رأيت شخصًا ملفت للانتباه، لا أشعر بأي شيء يمر عبر جسدي، يبدو الأمر مثل انقطاع دائرة كهربائية من الدماغ إلى العضلات وأفقد السيطرة على ساقي، والنصف العلوي من جسدي يتحرك؛ لذا أحاول أن أبقي عيناي متوقفة من أجل سلامتي».
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