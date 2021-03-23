ضبط مخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ 703 أحكام فى حملة بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الثلاثاء تنفيذ حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (4 ) متهمين ، وبحوزتهم (4) سلاح ناري ، وكمية من البانجو تزن ( 3.100 ) جرام ، و (205) قرص مخدر.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 703 حكم قضائي شملت ضبط (135) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 366 ) أحكام جرامات، و( 172 ) أحكام المخالفات ، كما تم ضبط (3) جنايات .
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط ( 6 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلًا عن ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 545 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 93 مخالفة، وتحرير 121 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 77 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 138 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 107 مخالفات متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو" .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (4 ) متهمين ، وبحوزتهم (4) سلاح ناري ، وكمية من البانجو تزن ( 3.100 ) جرام ، و (205) قرص مخدر.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 703 حكم قضائي شملت ضبط (135) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 366 ) أحكام جرامات، و( 172 ) أحكام المخالفات ، كما تم ضبط (3) جنايات .
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط ( 6 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلًا عن ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 545 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 93 مخالفة، وتحرير 121 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 77 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 138 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 107 مخالفات متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو" .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.