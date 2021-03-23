جامعة أسوان تطلق المنصة الافتراضية للتوظيف ..شاهد

تسير جامعة أسوان على طريق التنمية حيث تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في كافة الاتجاهات التعليمية والمجتمعية لتحقيق أحلام الآلاف من شباب الخريجين .





وفي هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء على أحد المشروعات الخدمية التى تنفذها جامعة أسوان داخل صرحها الجامعي لفتح آفاق جديدة من التنمية المجتمعية لأبنائها الطلاب





أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " تم إطلاق المنصة الإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية UCCD Virtual Platform 2021 وإفتتاح أولى فاعلياتها ملتقى التوظيف UCCD Career Expo وذلك من خلال مشاركة لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الدكتور أيمن عاشور .





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وأوضح الدكتور أحمد غلاب بأنه تم مشاركة جامعة أسوان في إفتتاح المنصة السنوية وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوناثان كوهين ، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رييد ، وأيضًا رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني ، وممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية دكتور أشرف حاتم ، علاوة علي رؤساء الجامعات الحكومية المصرية الشريكة .







وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأنه تم إنشاء مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تتواجد المراكز فى 10 جامعات مصرية: الإسكندرية وعين شمس وأسوان وبني سويف والمنصورة والمنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.





وقد أعلن السفير الأمريكي خلال كلمته الإفتتاحية عن مد مدة المشروع ليمتد لجامعات جديدة بكل أنحاء الجمهورية.

فيما أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الدكتور أيمن عاشور فى كلمته بأنه لم يعد دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقصورا فقط على التعليم الأكاديمي ، بل نسعى سويًا الى خلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة ونشر ثقافة العلوم والابتكار من خلال دعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية والتقنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الذى يشهد تغيرات عديدة فى الأونة الاخيرة خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا.





وقال بأن العالم سيشهد إختفاء مجموعة من الوظائف خلال الأعوام المقبلة في مجالات عدة، بينما ستظهر وظائف جديدة وفقا لمتطلبات السوق الجديدة وبالتالى لابد من العمل سويا على تطوير عملية استقطاب المواهب الوطنية ودعم الفكر الريادى لدى أبناءنا.





ومن جانبه صرح السفير الأمريكي جوناثان كوهين بأن الحكومة الامريكية ملتزمة بتعزيز التعليم بمصر على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث يعد ملتقى التوظيف الافتراضي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني مثال حى للتعاون بين الولايات المتحدة الامريكية جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتمكين ودعم شباب مصر . تقوم المراكز الجامعية للتطوير المهني بتحسين المهارات العملية والشخصية وتشجيع إكتشاف الذات لدى الطلاب.





وأشار بأنه يمكن إطلاق إسم "مراكز الفرص " على هذه المراكز لما تقدمه من فرص للعمل ومنح دراسية ودورات تدريبية وغيرها من الخدمات المتعددة حيث حقق مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني نجاحًا كبيرًا ، ولهذا يسعدنى ان أعلن اليوم عن مد مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى ليصل اجمالى عدد المراكز إلى ٣٠ مركزا فى 22 جامعة في جميع أنحاء مصر لخدمة 70 % من طلاب الجامعات المصرية ".







وكان قد كد الدكتور أحمد غلاب خلال كلمته انه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز الجامعي للتطوير المهني منذ افتتاح المركز في 16 يناير 2020 حوالي 16.331 طالب وخريج وذلك بمشاركة 6شركات محلية من محافظة أسوان وعدد 58 شركة علي مستوي الجمهورية.





وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة جامعة أسوان في الملتقي التوظيفي الثاني ، كما رحب بالدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤن الجامعات والدكتور اشرف حاتم مستشار الجامعة الامريكية ورؤساء الجامعات العشر المشاركين مؤكدا علي اهمية دور المركز الجامعي للتطوير المهني والعمل علي تاهيل الخريجين وربطهم بسوق العمل.





وأضاف ممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أشرف حاتم بأن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من اهم المشروعات المقدمة للجامعات المصرية و الطلاب المصريين و له مردود إيجابي في تأهيل الشباب لسوق العمل.





وأشار إلي أنني أفخر بالجهود التي قامت بها المراكز ال ١٦للتطوير المهني بالجامعات المصرية بالتعاون مع مختلف المؤسسات وتحت اشراف فريق العمل بالجامعة الامريكية، ولقد اسفر هذا الجهد عن اشتراك ٥٥ شركة من مختلف المحافظات في ملتقي التوظيف، مما يساعد على خلق قنوات جديدة دائمة للتواصل بين الشركات وشباب الجامعات الباحثين عن فرص للعمل والتدريب."





كما شارك البنك الأهلي المصري وشركة فودافون للحلول الذكيةVodafone Intelligent Solutions (_VOIS) كشركاء رئيسيين للمنصة معً أكثر من 55 شركة راعية في تقديم فرص العمل والتدريب.







وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قائلا "ان البنك الأهلي المصري يشعر بالفخر بأن يكون الشريك الرسمي في المنصة الإفتراضية لتوظيف الجامعاتUCCD Virtual Platform 2021 ، خاصة في ضوء نجاح التعاون والشراكة التي تمت العام الماضي في الملتقى الإفتراضي الأول للتوظيف، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدعم العديد من المبادرات التي تساهم في مجال التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر.





واليوم من خلال دعم ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني للجامعات الحكومية فإننا نعزز تجربة استخدام التكنولوجيا في مساندة آلاف من خريجي وطلاب الجامعات في الحصول على فرص للعمل والتدريب تمكنهم على بدء حياتهم ومساهمتهم في بناء مجتمعهم، وأسوة بما تم العام الماضي، فاننا نتطلع إلى توظيف عناصر متميزة في البنك الأهلي المصري لتكون كوادر بأعلى معدلات الكفاءة في المستقبل بمختلف محافظات مصر."





فيما قال رامى كاطو رئيس شركة فودافون للحلول الذكيه _VOIS بأننا نفخر أن نكون الشريك الرسمي في المنصة لإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية UCCD Platform 2021 وذلك لأنها تعبر عن ما نؤمن به من أهمية مواكبة التطور التكنولوجي لدعم عملية التحول الرقمي من خلال وجود خدمات وحلول وتطبيقات تخدم قطاع كبير من شباب مصر من خريجي وطلاب الجامعات فى إطار مبادرات فودافون للحلول الذكيه بمشاركة الشباب أحلامهم وإيمانا بقدراتهم وخلق بيئة للشباب المصريين تساعدهم على الإبداع والإبتكار وواثقين من إكتشاف مواهب شابه متميزه في الملتقى تنضم إلى فريق عمل فودافون للحلول الذكية."





هذا وقام اكثر من 4000 طالب وخريج من الجامعات المصرية بالتسجيل على المنصة الافتراضية وتحميل سيرتهم الذاتية والتواصل مع اكثر من 55 شركة محلية وعالمية للتعرف على اهم الوظائف المتاحة داخل الاجنحة الافتراضية الخاصة بالشركات والبنوك المختلفة حيث تم التواصل مع ممثلى الشركات والبنوك عبر غرف التواصل (chat rooms) بالاضافة الى حضور الندوات الافتراضية التى قدمها كل من : البنك الاهلى المصرى وفودافون للحلول الذكية وشركة حسن علام للتطوير العقاري واتصالات مصر و ايديتا للصناعات الغذائية وشركة القناة للسكر حول اهم التطورات فى السوق العمل .





كما أن هذه المنصة الديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى.