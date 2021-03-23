أبكي على من يعانون هناك.. رئيس الوزراء الإثيوبي يعترف بارتكاب مجازر في تيجراي

اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بالانتهاكات الإنسانية والمجازر التي وقعت في إقليم تيجراي، خلال العملية العسكرية التي أمر بشنها ضد الإقليم العام الماضي.









وقال آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي اليوم، الثلاثاء، إنه يتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الجيش في الانتهاكات الإنسانية خلال العملية العسكرية بإقليم تيجراي.









وأضاف: "نبكي على جميع من يعانون في مناطق بني شنقول، وتيجراي، وأوروميا، وأمهرة".









وزعم آبي أحمد أن هناك مبالغة من قبل وسائل الإعلام عن الفظائع التي تم ارتكابها في الإقليم، مشيرًا إلى أن أي "جندي في الجيش مسئول عن اغتصاب نسائنا ونهب مجتمعاتنا في المنطقة سيُحاسب لأن مهمتهم هي الحماية".







