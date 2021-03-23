رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نرغب في إلحاق الضرر بمصلحة مصر في مياه النيل

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا ترغب على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر والسودان فيما يخص مياه النيل.









وأضاف آبي أحمد، في جلسة أمام البرلمان، أن "إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".









وأوضح آبي أحمد أن "غرض إثيوبيا من بناء السد هو توليد الكهرباء فقط ولا يهدف إلى الإضرار بمصالح مصر والسودان".









وتابع: "سنستمر في بناء السد الخاص بنا دون أي ضرر لكلا البلدين".









وكان آبي أحمد اعترف أمس، الاثنين، بقوة الضغوط الدبلوماسية التي وضعتها مصر على بلاده على صعيد أزمة سد النهضة خلال الفترة الأخيرة.