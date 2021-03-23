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أخبار العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نرغب في إلحاق الضرر بمصلحة مصر في مياه النيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:53 م
سد النهضة (أرشيفية)
سد النهضة (أرشيفية)
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محمد عثمان
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا ترغب على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر والسودان فيما يخص مياه النيل.


وأضاف آبي أحمد، في جلسة أمام البرلمان، أن "إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".


وأوضح آبي أحمد أن "غرض إثيوبيا من بناء السد هو توليد الكهرباء فقط ولا يهدف إلى الإضرار بمصالح مصر والسودان".


وتابع: "سنستمر في بناء السد الخاص بنا دون أي ضرر لكلا البلدين".


وكان آبي أحمد اعترف أمس، الاثنين، بقوة الضغوط الدبلوماسية التي وضعتها مصر على بلاده على صعيد أزمة سد النهضة خلال الفترة الأخيرة.


وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال آبي أحمد إن الضغوطات الأخيرة على بلاده تنبع من النفوذ الدبلوماسي طويل المدى لمصر، وأنه حتى لو لم يسهم المصريون بقطرة واحدة من مياه نهر النيل، فقد سيطروا على الزاوية الدبلوماسية، بينما بلاده التي تمتلك الموارد تعاني من الفقر.


وأضاف أنه على الإثيوبيين التوحد داخل البلاد وخارجها معتبرا أن "المفتاح هو تعاوننا ووحدتنا ودبلوماسيتنا الاستراتيجية".
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