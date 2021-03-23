وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات منظومة المخلفات بالإسماعيلية

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمحافظة الإسماعيلية اليوم وقد التقت باللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمناقشة تحديث المخطط الخاص بالمحافظة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.





وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة في نظافة الشوارع، موضحة أن زيارة اليوم تأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي لوزارة البيئة في ادارة المنظومة، حيث اعدت المخطط الأول للمنظومة بالمحافظة في ٢٠١٨/٢٠١٩، ومع قيام وزارة التنمية المحلية بالجزء التنفيذي للبنية التحتية ظهرت بعد التحديات التي تطلبت تحديث المخطط لمواجهتها والتواءم معها.





وأضافت وزيرة البيئة أن الحكومة تسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء، لتعطي بارقة أمل للمواطن بامكانية القضاء على مشكلة المخلفات، ومنها محافظة الإسماعيلية لقرب اكتمال البنية التحتية بها، مما سيساعد على تنفيذ نموذج تجريبى لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.





وأكدت الدكتورة ياسمين أنه سيتم دعم المحافظة بعدد ٦ محطات وسيطة متحركة خلال هذا العام، والانتهاء من تشغيل مصنع التدوير، إلى جانب الدفع باعداد خلية دفن جديدة فور الموافقة على الموقع من خلال دور الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في الموافقة على التصميمات الفنية.





وشددت الوزيرة على أن قانون المخلفات الجديدة يساعد العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة على تقنين أوضاعهم، حيث يتطلب حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة حتى لا ترقع عليهم الغرامات فور تطبيقها، موضحة أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي نجحا في إطلاق قاعدة بيانات تمكن هؤلاء العمال من تسجيل بياناتهم وقام بالفعل عدد ٤٠٢٠ عامل بتسجيل بياناتهم من منشأة ناصر و١٥ مايو، كما تعمل وزارتي التضامن الإجتماعي والقوي العاملة على منحهم مسمى وظيفي وحوافز اجتماعية وصحية. هذا الى جانب توعية المواطنين بالمنظومة وقيام منظمات المجتمع المدنى بدورهم في ذلك.



