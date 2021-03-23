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"تنمية المشروعات": إعداد مسكن كريم يليق بمواطني القرى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:32 م
محمد عبدالملك
محمد عبدالملك
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد عبدالملك، رئيس قطاع فروع جهاز تنمية المشروعات،  إنه يوجد دور كبير من جهاز تنمية المشروعات في تنمية قرى الريف المصري من خلال مشاركته في البرنامج الرئاسي حياة كريمة، حيث أنه يستهدف تأهيل وتوفير حياة كريمة لجميع أهالي الريف المصري.

وأضاف "رئيس قطاع فروع جهاز تنمية الشمروعات"، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع فضائية "اكسترا نيوز"،أن الجهاز قام بتطوير  الريف المصري سواء المسكن أو البنية التحتية والمرافق أو الخدمات الصحية والاجتماعية، فضلًا عن دور الجهاز في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار "رئيس قطاع فروع جهاز تنمية المشروعات"، إلى أن مبادرة حياة كريمة لها ثلاثة أبعاد أساسية هامة، ومنها البنية التحتية والمرافق العامة في القرى و تدخلات اجتماعية ومسكن كريم يليق لطبيعة مواطني القرى الريفية ، إضافة إلى تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل لهؤلاء أبناء القرى.

وأكد "عبدالملك"، أن جهاز تنمية المشروعات أصبح مسئول عن تنمية قطاع المشروعات ، سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر من أجل إحداث تنمية وتحقيق طفرة سريعة في التنمية الاقتصادية بالقرى، وذلك من خلال تنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح عبد الملك ، قمنا بحصر احتياجات 610 قرى من جانب المشروعات ويتم إقامة هذه المشروعات حسب احتياجات كل قرية للمشروع وسيتم تشغيل أبناء القرى في تشييد المشروعات طوال مدته تشييدها وهذا لعدم جلب عمالة من خارجها حتي يعود النفع عليهم .
 
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