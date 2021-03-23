باطلالة كاجول .. صبا مبارك في احدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت صبا مبارك ، فى الصورة بإطلالة صيفية كاجوال مرتدية بنطال مقطع و بلوزة باللون الاحمر .





يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.





وقدمت الفنانة صبا مبارك ، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.