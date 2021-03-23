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فن

باطلالة كاجول .. صبا مبارك في احدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:28 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت صبا مبارك ، فى الصورة بإطلالة  صيفية كاجوال مرتدية بنطال مقطع و بلوزة باللون الاحمر .

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك ، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.
باطلالة كاجول .. صبا مبارك في احدث ظهور عبر انستجرام |شاهد
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