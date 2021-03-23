مصر الخير وQNB يتعاونان لدعم المنظومة التعليمية بمحافظة الإسماعيلية

اختتمت مؤسسة مصر الخير وبنك QNB الأهلي فعاليات تطوير مدرسة الشهداء الاعدادية للبنات بمحافظة الاسماعيلية لإتاحة الخدمات التعليمية ل 550طالبة كما تعد تلك المدرسة الوحيدة المخصصة للفتيات في تلك المنطقة مما يساهم بشكل كبير في توفير الخدمات التعليمية لأبناء تلك المنطقة.





وشهد الحدث حضور لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية ومؤسسة مصر الخير وبنك QNB الأهلي

شهدت المدرسة عملية تطوير شاملة من حيث دعم وتطوير الفصول والبنية التحتية والتجهيزات والاثاث المدرسي والاجهزة التكنولوجية وذلك بتمويل من QNB الأهلي ورعاية ودعم محافظة الاسماعيلية وتنفيذ مؤسسة مصر الخير من خلال التواجد المجتمعي بمكتب مصر الخير بمحافظة الاسماعيلية.





وصرح د. صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير بأن التعاون مع QNB الأهلي لا يعد الأول من نوعه ولكن تم أنشاء وتطوير 10 مدارس تعليم أساسي حتى الأن ليصل عدد الطلاب المستفيدة من تلك المدارس 6400 طالب وإتاحة الخدمات التعليمية لحوالي 12700 طالب، مما يعكس حرص مؤسسة مصر الخير وQNB الأهلي على دعم منظومة التعليم بمصر خاصة بالقرى الأكثر استحقاقا.

كما عبر المسئولين بمؤسسة مصر الخير عن سعادتهم بالتعاون وشكرهم العميق لإدارة البنك على الفكر التنموي المستنير الذي يتبناه البنك تماشيا مع أهداف مؤسسة مصر الخير وهو تنمية الإنسان، متمنية مزيد من المشروعات المشتركة والتي تهدف الى إتاحة الخدمات التعليمية بكافة محافظات مصر والاسهام في القضاء على التسرب التعليمي بقرى ونجوع مصر.

من جهته قال إيهاب رأفت، الرئيس التنفيذي للعمليات ل QNB الأهلي إن مشاركة QNB الأهلي في دعم وتطوير المنظومة التعليمية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير يأتي من إيمان البنك بأهمية التعليم ودوره في انشاء جيل قادر على قيادة المستقبل.



