في اليوم العالمي للمياه .. الأقصر تعقد مؤتمرات عن مشروع دعم الحلول المتكاملة

عُقد بمدينة الأقصر مؤتمر دعم الحلول المتكاملة وتقليل الفاقد، تحت رعاية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، ومحمد على صبري، نائب مدير المشروع، وعدد من قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ومديري الإدارات برئاسة لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة .





وألقى رئيس الشركة كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه ضمن فعاليات المؤتمر وورشة العمل المقامه أشار فيها لأهمية رفع كفاءة محطات المياه فى نهاية الشبكات لتقليل نسبة الفاقد مع مواصلة خطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه ب 34 قرية فى إسنا وأرمنا والتى سيتم العمل بها ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة.





ويهدف برنامج تقليل (الفاقد) السنوي من المياه عن طريق تقييم أساليب وأدوات حساب كميات المياه المنتجة بشركة الأقصر لمياه الشرب و الصرف الصحي وإدارة التشغيل والصيانة ودراسة استهلاكات الطاقة وتعظيم العائد وتكوين الكوادر الفنية العملية للشركات المختلفة في جميع المجالات التي تخص تخص شركات المياه من أعمال ميكانيكية وكهربائية.





ودراسة الاستفادة المثلي من المعدات ومراعاة ظروف التشغيل واختيار بنود الصيانات المناسبة لكل منها لتحسين كفاءه المعدات وضمان الأداء الأمثل طوال العمر الافتراضي لكل منها.





كما يهدف المشروع إلى استعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي في إدارة الأصول وايضًا إلى زيادة نسب التحصيل وتقليل فاقد المياه بنسبة 22%، كما يساهم في تأهيل معامل المياه للحصول على شهادة الأيزو 17025 وترشيد الطاقة وتوفير البرامج الإلكترونية وتطوير مؤشرات الأداء، واستعادة تكلفة الإحلال والتجديد بنسبة 50%، بما يساعد ذلك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة .



