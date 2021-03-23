محافظ المنوفية: 368 ألف جنيه لدعم المشروعات.. و5200 كرتونة رمضان





التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بالدكتورة صفاء نوار المدير التنفيذي لمؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية ( ليلة القدر ) ، وغادة جبريل المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، بحضور إمام فوزي مدير مديرية التضامن.





يأتي هذا اللقاء في إطار جهود محافظة المنوفية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة من أجل تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم .





وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة ليلة القدر علي أن المؤسسة بصدد تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر أكثر إحتياجًا بنطاق المحافظة بإجمالي تكلفة 368 ألف جنيه كمرحلة أولي بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة .





كما أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة مع حلول شهر رمضان الكريم ستقوم بتعبئة 5200 كرتونة مواد غذائية ( شنطة رمضان) بتكلفة 780 ألف جنيه في الفترة من 10 وحتي 13 إبريل القادم وسيتم توزيعها علي المستحقين الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة من خلال أبحاث ميدانية أعدتها مديرية التضامن الإجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة .



