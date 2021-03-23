التعليم العالي: الطلاب فريسة الكيانات الوهمية.. والتقديم للجامعات والمعاهد المعتمدة وحدها

تواصل لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المكثفة لمزاولة عملها في مداهمة وغلق الكيانات الوهمية حيث ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة

ومن جانبه قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن هذه الكيانات تقوم باغراء الطلاب متخذة بعض الكيانات الاجنبية حتى يقع الطالب فريسه لها، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على ملاحقة الكيانات التعليمية الوهمية، بهدف الحفاظ على مصلحة الطالب وأولياء الأمور، بالأضافة إلى منع التلاعب بهم.



واضاف "عطا" أنه لابد من التزام الطلاب بالتقديم للجامعات والمعاهد المعتمدة المعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي، وهم 27 جامعة حكومية بالأضافة إلى 29 جامعة خاصة بالإضافة إلى المعاهد الخاصة والحكومية.



واشار إلى أنه كان هناك حملات مكثفة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحافظات الدقهلية والتي شهدت حالات إغلاق متتالية والتي وصل عددها إلى 8 كيانات وهمية، إلى جانب محافظة الإسكندرية ودمياط.



وكان قد أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدما من الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (سنتر فيو)، الكائن مقرها في (السعيد الشرقاوي متفرع من شارع جيهان، الحى الأول، حي الجامعة)، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (معهد 6 أكتوبر)، الكائن مقرها في (شارع أحمد ماهر، حي الجامعة، المنصورة)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



كما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين جديدين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية القمة للتمريض)، الكائن مقرها في (مدينة مبارك، أمام مركز تعليم السواقة، الدور الثالث، المنصورة)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.

وأشار " عطا" أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (الأكاديمية الأمريكية للتدريب "تمريض")، الكائن مقرها في (حى الجامعة، أمام القرية الأوليمبية، المنصورة)، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.







اقرأ ايضا:





احصل على فرصة للدراسة في بكين .. تعرف على التفاصيل



