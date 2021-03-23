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رياضة

ملك ليفربول الأوحد.. صلاح يكتسح جوتا وماني وفيرمينو في سباق الجوائز الفردية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:15 م
صدى البلد
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محمد السعيد
واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هيمنته على الجوائز الفردية في الريدز، متفوقا على باقي نجوم الفريق مثل دييجو جوتا وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وحصد النجم المصري محمد صلاح، أمس، الاثنين، جائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم.

كان ساديو ماني فاز بجائزة لاعب شهر سبتمبر في ليفربول، ثم توج جوتا بجائزة الأفضل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بينما حصد الملك المصري جوائز الثلاثة أشهر الأخيرة.

محمد صلاح أيضا يهمين على جائزة هدف الشهر، حيث حصدها جميع أشهر الموسم الحالي " 6 مرات"، ليثبت أنه الأفضل في ليفربول هذا الموسم بدون أي منازع، رغم الانتقادات التي توجه له أحيانا.

البرتغالي دييجو جوتا ثاني أكثر لاعب في ليفربول بعد محمد صلاح هذا الموسم برصيد جائزتين فقط، ليتضح الفارق الكبير بين صلاح وأي لاعب آخر في صفوف الريدز.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا، بالتساوي مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام.
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