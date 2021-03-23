شاهد .. ظهور جديد للسيارة إم جي Cyberster الاختبارية

اعلنت مجموعة SAIC الصينية الحاضنة للعلامة التجارية الإنجليزية MG ، الكشف عن صور جديدة رسمية للسيارة الاختبارية القادمة والتي تحمل اسم Cyberster الكهربائية.





وتظهر الصور الرسمية للسيارة ام جى Cyberster الكهربائية خطوطها الجريئة والتي تتضمن المقدمة الطويلة وغطاء محرك غير تقليدي ينتهي بشعار MG المتوهج، ويبرز من الواجهة سبليتر أمامي ضخم يعمل على تعزيز الديناميكية الهوائية للسيارة.





وتبين من الصور وجود منحنيات وخطوط انسيابية بالسيارة الاختبارية Cyberster الكهربائية وصولًا إلى الخلف، وتظهر خلفية السيارة وكأنها تم اقتطاعها بشكل رأسي جعل حوافها ذات زوايا حادة، وتظهر دعامات عمودية على الجانبين .





ويؤكد الخبراء ان تصميم السيارة ام جى Cyberster يساهم أيضًا في منظومة تعزيز ديناميكية وتدفق الهواء مما يشير إلى تركيز الصانعة الإنجليزية على ذلك بشكل واضح.





وتؤكد بعض الاخبار ان السيارة ام جى Cyberster الكهربائية ستحصل على تكنولوجيا اتصال الجيل الخامس 5G، إلى جانب وظائف القيادة الذاتية من المستوى الثالث والتي تتضمن أنظمة قيادة مثل Autopilot من شركة تسلا، وفيه يستطيع النظام ضبط سرعة السيارة والتحكم في التوجيه والضغط على الفرامل.





ومن المحتمل ان تستمد السيارة للسيارة ام جى Cyberster الكهربائية قوتها على زوج من المحركات الكهربائية ونظام دفع رباعي، كما في نسخة الإنتاج من E-Motion الاختبارية الرياضية، مع بعض الاختلافات.





ولم توضح شركة ام جى حتى الان ما إذا كانت هذه السيارة ستدخل خطوط الإنتاج أم لا ، ام انها سيتم استخدامها كاستعراض للتقنيات الحديثة التي تمتلكها المجموعة الصينية SAIC وكذلك تكنولوجيا الجيل القادم من السيارات الكهربائية.





يذكر ان السيارة ام جى Cyberster الكهربائية ، سيتم الكشف الرسمي عنها يوم 31 من مارس الجاري.