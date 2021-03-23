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فن

عقب سينما مصر.. خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيري

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:42 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف علي مسرح مركز الإبداع الفني، اسم الكاتب المسرحى المبدع بديع خيرى، واسم الفنان عادل خيرى، واسم الفنان على الشريف، عقب مشاهدة الجمهور للعرض المسرحى "سينما مصر"، أمس الاثنين، بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.


وأهدى خالد جلال مخرج سينما مصر، شهادة تقدير للفنانة عطية خيرى ابنة الفنان الحاضر الغائب عادل خيرى وحفيدة المبدع بديع خيرى، كما أهدى شهادة تقدير للفنان حسن الشريف نجل الفنان الكبير على الشريف، موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، اعترافا بدورهم وما قدموه من إبداع طوال مسيرتهم الفنية، سيظل فى وجدان جمهورهم يتذكره جيل بعد جيل  .


"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .

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