ألمانيا: تمديد إجراءات الحجر الصحي الصارم لتشمل فترة عطلة عيد الفصح

عرضت قناة فرنسا 24، تقرير فيديو يوضح أن هناك موجة جديدة من وباء كورونا يضرب ألمانيا.





وجاء فى الفيديو أن النسخ المحورة لـ فيروس كورنا، تتسبب فى مشكلة، وأن الحكومة الالمانية قامت بعمل اجتماع عاجل، وتم التوصل لـ تمديد إجراءات الحجر الصحي الصارم لتشمل فترة عطلة عيد الفصح.





قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد العمل بإجراءات الحجر الصحي الصارمة، لتشمل فترة عيد الفصح، كما ستفرض بعض القيود الجديدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.





كما جاء فى الفيديو أنه خلال الأيام الخمسة الأولى من أبريل ستعيش البلاد "مرحلة هدوء" لمواجهة ما وصفته ميركل بـ"جائحة جديدة" في ظل الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19.



