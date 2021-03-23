2020 الأصعب.. هكذا تحيي بريطانيا ذكرى مرور عام على فرض الإغلاق

يعقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في داونينج ستريت، بشأن فيروس كورونا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المملكة المتحدة.





ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، تأتي كلمة جونسون في اليوم الذي تحيي فيه المملكة المتحدة، الذكرى السنوية الأولى لفرض إجراءات الإغلاق في مواجهة كورونا مع إعلانه "يوم وطني للتفكر".





وقال جونسون في بيان صادر اليوم الثلاثاء: "العام الماضي كان من أصعب الأعوام في تاريخ البلاد، لقد خلفت الأشهر الـ12 الماضية خسائر فادحة في نفوسنا جميعًا".





وقدم تعازيه لكل من فقدوا ذويهم بسبب فيروس كورونا، مشيدا بـ "الروح العظيمة" التي ظهرت أمام الأمة





وأشار "لقد أدى كل منا دوره، سواء كان العمل في الخطوط الأمامية كممرض أو مقدم رعاية، أو العمل على تطوير اللقاح وإمداداته، أو تقديم اللقاح للمواطنين، أو تعليم الأطفال في المنزل، أو مجرد البقاء في المنزل لمنع انتشار الفيروس".





ومن المقرر أن يتم إضاءة المباني والمعالم البارزة في جميع أنحاء المملكة المتحدة كجزء من اليوم الوطني للتفكر، بما في ذلك منحوتة كيلبيز ونصب والاس التذكاري.





وحسب موقع "مترو"، سيقف جونسون، دقيقة صمت، آملا أن يتمكن في النهاية من رفع الإغلاق الحالي "مرة واحدة وإلى الأبد".





ومن المقرر أن يقف البريطانيون دقيقة صمت في منتصف النهار لتكريم الضحايا، والوقوف على عتبات منازلهم في تمام الساعة 8 مساءً، حاملين الشموع للتذكر.