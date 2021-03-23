أول رد فعل من عبدالله جمعة عقب الانضمام لـ المنتخب بدلا من أحمد فتوح

أعرب عبدالله جمعة، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بـ الانضمام للمنتخب قبل السفر لـ مواجهة كينيا في التصفيات المؤهله لـ كأس الامم الافريقية
ونشر عبدالله جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوره له بقميص المنتخب.
استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام إلى المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر لهما يومي الخميس والإثنين القادمين.
وكان البدري قرر استدعاء عبدالله جمعة بدلا من أحمد فتوح نجم الزمالك عقب إصابة الأخير بنزله برد شديدة
وغادرت بعثة المنتخب اليوم الثلاثاء إلى كينيا استعدادا لمواجهة المنتخب الكيني يوم الخميس القادم، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
❤️🇪🇬 pic.twitter.com/Py4GKlkJot— Abdallah Gomaa (@abdallahgomaa23) March 23, 2021