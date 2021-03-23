أول رد فعل من عبدالله جمعة عقب الانضمام لـ المنتخب بدلا من أحمد فتوح

ونشر عبدالله جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوره له بقميص المنتخب.

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام إلى المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر لهما يومي الخميس والإثنين القادمين.





وكان البدري قرر استدعاء عبدالله جمعة بدلا من أحمد فتوح نجم الزمالك عقب إصابة الأخير بنزله برد شديدة





وغادرت بعثة المنتخب اليوم الثلاثاء إلى كينيا استعدادا لمواجهة المنتخب الكيني يوم الخميس القادم، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.