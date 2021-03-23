ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول رد فعل من عبدالله جمعة عقب الانضمام لـ المنتخب بدلا من أحمد فتوح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:30 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب عبدالله جمعة، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بـ الانضمام للمنتخب قبل السفر لـ مواجهة كينيا في التصفيات المؤهله لـ كأس الامم الافريقية 

ونشر عبدالله جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوره له بقميص المنتخب. 

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام إلى المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر لهما يومي الخميس والإثنين القادمين.

وكان البدري قرر استدعاء عبدالله جمعة بدلا من أحمد فتوح نجم الزمالك عقب إصابة الأخير بنزله برد شديدة

وغادرت بعثة المنتخب اليوم الثلاثاء إلى كينيا استعدادا لمواجهة المنتخب الكيني يوم الخميس القادم، في الجولة الرابعة  للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسام البدري ضيف مجدي عبد الغني في أولى حلقات البلدوزر عبر الفضائيات

قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر .. المحترفون يضعون حسام البدري في ورطة

البدري يقرر استدعاء نجم الزمالك لمعسكر المنتخب بدلا من فتوح

أول تعليق من أحمد فتوح عقب استبعاده من معسكر منتخب مصر

زيزو يثير جماهير الزمالك بصورة تشير لاحتمالية انتقاله للأهلي

محمد صلاح ينشر صورا له من مران المنتخب

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021 .. بـ125 كلمة يرفع الله البلاء.. رددها حتى طلوع الفجر

ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة و25 مصابا.. والبحث مستمر عن 3 مفقودين

ليلة النصف من شعبان وفضلها 2021.. 17 مشهدا يحدث من مغرب اليوم حتى طلوع الفجر.. لا يعرفها كثيرون

هل لعنة الفراعنة سبب الحوادث الأخيرة في مصر؟ زاهي حواس يجيب

أخبار الرياضة.. حقيقة خناقة طارق حامد وعمرو السولية.. قصة تهرب رمضان صبحي من منتخب مصر

الصور الأولى .. تهشم ميكروباص سقط عليه عامود من كوبري ترسا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بالسرطان.. دراسة تحذر من مطهرات اليد خلال مواجهة كورونا

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا