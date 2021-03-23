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لهذه الأسباب.. استشارى مناعة يحذر من ارتفاع إصابات كورونا فى الربيع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد

قال الدكتور محمد الأنصارى، استشارى المناعة، إن معدلات الاصابة بفيروس كورونا تزيد فى الربيع، وذلك وفقًا للدراسات التى أكدت ذلك وتم عملها فى 132 دولة ووجدوا أن هناك علاقة وثيقة بين الربيع وانتشار فيروس كورونا.

وأضاف الأنصارى، خلال حديثه ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أن الفيروس ينتقل مع حبوب اللقاح فى الهواء يؤدى إلى استشناق الإنسان لحبوب اللقاح مما يؤدى إلى إضعاف الجهاز التنفسي، ويجعل سهولة الإصابة بفيروس كورونا سهلة.

وتابع أن فيروس كورونا يزيد نشاطه وقدرته على تثبيط الجهاز المناعى تزيد فى فصل الربيع، وذلك تزامنا مع زيادة الأتربة فى الجو.
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