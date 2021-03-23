نقابة الإعلاميين ومستشار الرئيس يرفضونه.. هل يتوقف عرض رامز مريض نفسي ؟

في مثل هذا التوقيت مع كل عام وقبيل أيام من عرض البرنامج الأشهر خلال شهر رمضان لـ رامز جلال الذي يتضمن "مقلب" في أحد نجوم الفن أو الرياضة أو السوشيال ميديا، يُثار جدل واسع عن عرض البرنامج أو إيقافه.





رامز مريض نفسي





البرنامج هذا العام يحمل اسم رامز مريض نفسي، ويتم تصويره في أحد الملاهي السعودية، للمرة الأولى حيث كان معتادا على تصوير البرنامج في الأعوام السابقة في الإمارات.





ويبدو أن رامز سيستدرج ضحاياه هذه المرة للإيقاع بهم في أفخاخ مثيرة، وألعاب صعبة في الملاهي، وهو ما اعتاد عليه رامز دومًا في برامجه السابقة.





وكشفت مصادر عن بعض أسماء ضحايا رامز هذا العام ومنهم مروان محسن وأفشة وأشرف بنشرقي ومحمد هاني ومحمود عبد الرحيم جنش وشيكابالا، ومن نجوم الفن أحمد سعد ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو.





إشكالية اسم البرنامج واعتراض الطب النفسي





أول العقبات التي واجهها رامز بعد الترويج للبرنامج تحت مسمى رامز مريض نفسي، هو اعتراض خبير الطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية من خلال بيان مطول قال فيه إنه لا يصح إطلاقا أنه في وقت كل العالم يتجه إلى إزالة الوصمة عن المريض النفسي، وأنه يعانى من خلل ومرض في المخ، وأن المرض النفسي بسبب السحر والأشياء الغيبية ولا أي نوع من أنواع الخرافات، نجد أحد البرامج يسمى (رامز مريض نفسي)، لم نتعود أن يقال مثلا أن على مريض بالسرطان أو أن كريمة مريضة بالقلب، فهذا ليس عنوان إلا لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي».





وقال غنه يجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي وألا يكون بهذا الشكل، فنحن نرى أفلاما أجنبية، ولايمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن.





وأوضح "يكفي أن نعرف أن من كل 4 أشخاص موجودين في العالم، واحد يعاني من مرض نفسي، وأن عدد المرضي النفسيين في العالم بالمليارات وزادت مع انتشار مرض «كوڤيد ١٩»".





وتساءل عكاشة: هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان ويبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه مريض نفسي؟.





وقال إن هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها ولكن بالفحص يستطيع المتخصصين تحديد إذا كان مريض نفسي أم لا، وما يحدث أن صدقت الأخبار إن البرنامج بهذا الاسم إهانة شديدة لملايين من البشر الذين سيحتقرون وسينظرون إلى الحضارة المحدودة من إنتاج هذا البرنامج.





نقابة الإعلاميين تطارد رامز قضائيا





خلال رمضان الفائت، أصدرت نقابة الإعلاميين قرارها بمنع ظهور رامز جلال الذي كان يقدم وقتها برنامج رامز مجنون رسمي، حيث تم منعه من الظهور على أية وسيلة إعلامية داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.





وقالت النقابة في بيان لها إنه تبين عدم عضويته أو امتلاكه عضوية أو تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، لكن البرنامج لم يتوقف عرضه.





دفاع رامز أمام القضاء الإداري





قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل الطعن الذي قدمه رامز جلال على قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من مزاولة أي نشاط إعلامي.





محامي رامز جلال قال في حيثيات دعوى الطعنإن هذا القرار صدر باطلا ومخالفًا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية، لا تعد نشاطًا إعلاميا، طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطًا إعلاميا ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.





وقال إن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج مصر ووفق الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.