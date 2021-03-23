بأمر محافظ البحيرة.. إنهاء تطوير شارع عبد السلام الشاذلي قبل شهر رمضان

أجري اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية سيرًا على الأقدام - بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور ، حيث تتم أعمال تطويره ورفع كفاءته وتوسعته فى كلا الاتجاهين بطول ٢.٣ كم وبتكلفة 32 مليون جنيه، للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية.





ويأتي ذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع.





كما تابع المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكورية وتشجير ورصف وأرصفة مضيئة وبلدورات ومحطات إنتظار للأتوبيسات والسيارات وعمل أماكن وممرات صعود ونزول واضاءة على جانبى الرصيف لخدمة ذوى الهمم.





يذكر، أنه تم الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات خلال الفترة الماضية، كما تم زيادة عدد صفايات الأمطار، وكذا الانتهاء من أكثر 80 % من أعمال الأرصفة والانترلوك والرصف الجارية.





وشدد المحافظ على الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية على الفور بالأجزاء التى يتم الانتهاء منها مع إنهاء جميع أعمال المرحلة الجارية قبل شهر رمضان المبارك وسرعة تنسيق الاشجار واحواض الزرع وإظهار المظهر الجمالى لها الالتزام بجميع المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة، رافق اللواء المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، المهندس سيد مرعي المدير التنفيذي لمشروع الرصف.







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