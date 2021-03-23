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فن

قبل انطلاقه .. تعرف على لجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يومان يفصلانا عن إنطلاق الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأختار المهرجان مجموعة من الأسماء المميزة ليكونوا أعضاء لجان التحكيم المختلفة.


 وتضم  لجنة تحكيم مسابقة الافلام الروائية الطويلة كل من المخرج المالي "سليمان سيسيه"، المخرج المالي المكرم بهذه الدورة "شيخ عمر سيسكو"، والمخرجة كاملة أبو ذكرى.


بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة والتى تضم فى عضويتها كل من المخرج المغربي "اسماعيل فروخي"، والمخرج السوداني "حجوج كوكا" والمنتج صفي الدين محمود. 


اما عن لجنة تحكيم الافلام الروائية القصيرة تتكون من المخرج البوركيني " سلام زامباليجري"، المنتج السوداني "طلال عفيفي"، والمونتيرة المصرية "هبة عثمان".


أما لجنة تحكيم النقاد الدولية ( فيبريسي ) فتتكون من الناقدة بلاجي انجونانا" من الكاميرون والناقد أحمد شوقي والناقدة إيلينا روباشفسكا من اوركرانيا"، ويعيد المهرجان الورشة الدولية هذه الدورة ويقود الورشة هذا العام المخرج سعد هنداوي صاحب رصيد كبير من الأعمال السينمائية والتلفيزيونية، كما شغل منصب المدير الفني لمسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لثلاث دورات، كما عمل كمستشار ومبرمج لمهرجان دبي السينمائي الدولي ومستشار لمهرجان "كليرمون فيران الدولي" بفرنسا، ومستشار ومبرمج للفيلم القصير بمهرجان لوكارنو بسويسرا.


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