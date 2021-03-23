ألمانيا تستدعي سفير الصين لديها لإجراء محادثات طارئة

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الخارجية الألمانية، تأكيدها أنها استدعت السفير الصيني لإجراء مباحثات طارئة.

كانت بكين دانت أمس، القرار الأوروبي بفرض عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين على خلفية مسؤوليتهم عن انتهاكات بحق أقلية "الأويجور" المسلمة وردت على الفور بإعلانها حظر دخول 10 أوروبيين إلى أراضيها بينهم خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي وأربعة كيانات.





وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الأوروبي "تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية" و"تضر كثيرا بالعلاقات الصينية-الأوروبية".