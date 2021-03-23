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أخبار العالم

ألمانيا تستدعي سفير الصين لديها لإجراء محادثات طارئة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:56 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الصيني في برلين، وذلك بعد فرض بكين عقوبات على عدد من المسؤولين الأوروبيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الخارجية الألمانية، تأكيدها أنها استدعت السفير الصيني لإجراء مباحثات طارئة.

كانت بكين دانت أمس، القرار الأوروبي بفرض عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين على خلفية مسؤوليتهم عن انتهاكات بحق أقلية "الأويجور" المسلمة وردت على الفور بإعلانها حظر دخول 10 أوروبيين إلى أراضيها بينهم خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي وأربعة كيانات.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الأوروبي "تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية" و"تضر كثيرا بالعلاقات الصينية-الأوروبية".

وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على العقوبات التي فرضتها الصين معتبرا أنها "غير مقبولة" و"لن تغير شيئا في عزم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان".
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