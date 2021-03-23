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حوادث

تنظم حفلات صاخبة .. ضبط عصابة تروج لعقار الاكستاسي المخدر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:55 م
حفلات
حفلات
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مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط باقي عناصر التشكيل العصابي الذى تخصص في ترويج العقاقير المخدرة خاصة ( عقار الأكستاسى المخدر "الخبوط" والعقاقير المهلوسة) من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية الصاخبة للشباب متخذين من تلك الحفلات ستارًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي مستخدمين فى ذلك أنواع موسيقى مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وتحفيزهم على تعاطى تلك العقاقير المخدرة والترويج لتلك الحفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسابق ضبط عدد من عناصره.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد عدة عناصر إجرامية لذات التشكيل تعمل على ترويج العقاقير المخدرة والمهلوسة بأساليب مستحدثة ، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم .

حيث تم ضبط ( شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ) حيث يقوم المذكور بخلط "الشيكولاته" بفطر المشروم المخدر والذى يحتوى على إحدى المواد المدرجة بجدول المخدرات والتى تسبب الهلوسة .. وضبطه بحوزته (عبوات تحوى فطر المشروم المخدر ، عدد من قطع الشيكولاته المخلوطة بفطر المشروم المخدر ، أكياس لمخدر الماريجوانا ، قطعة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان ، الخامات والأدوات الخاصة بعملية خلط الشيكولاته بفطر المشروم) .

وضبط ( 3 أشخاص– مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ).. وضبط بحوزتهم ( كمية من الأقراص المخدرة والمؤثره ، كمية من مخدر الكوكايين ، كمية من مخدر الماريجوانا ، قطعة لمخدر الحشيش، زجاجة تحوى مخدر GHB ، قطعة شيكولاته مخلوطة بمخدر الحشيش ، قطعة كيك مخلوطة بمخدر الحشيش ، مبالغ مالية ، عدد 3 هواتف محمولة، جهاز لاب توب ، عدد 3 ميزان) .

وضبط ( شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، وبحوزته ( عدد 32 طابع مخدر LSD عدد من الأقراص المخدرة ،مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان) .

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 600 ألف جنيه ) تقريبًا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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