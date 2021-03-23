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مهاجرون من السودان وإريتريا يحاولون مغادرة إيطاليا إلى فرنسا عبر القطار .. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:15 م
مهاجرون افريقيا
مهاجرون افريقيا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها محاولة مجموعة من 29 مهاجرا، أغلبهم من السودان وإريتريا، مغادرة العاصمة الإيطالية روما التي تخضع للإغلاق بسبب جائحة كورونا، نحو فرنسا عبر القطار. 

وتعتبر فرنسا بالنسبة لهؤلاء المهاجرين نقطة عبور إلى بلدان أوروبية أخرى. وعند ساعات الصباح الأولى اتجه المهاجرون إلى أسفل الدرج باتجاه شباك التذاكر في محطة قطار تيبورتينا على أمل الوصول إلى مدينة فينتيميليا على الحدود مع فرنسا.

ورغم الضوابط المشددة في المطارات ومحطات القطارات في معظم أنحاء إيطاليا وعمليات التدقيق التي تقوم بها الشرطة من خلال فحص درجات الحرارة ووثائق السفر وتصاريح الركاب، إلا أن لا أحد يوقف هؤلاء الشباب، على خلفية إصرارهم على مغادرة إيطاليا.
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