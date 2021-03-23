ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تفاصيل تواجد لينا شاماميان في دار الأوبرا المصرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - سعيد فراج

تعود الفنانة السورية لينا شاماميان لجمهورها المصري عبر حفل غنائي ضخم تطل خلاله على مسرح دار الأوبرا المصرية،  وذلك مساء 8 أبريل المقبل. 


وتعود شاماميان لتطل على مسارح دار الأوبرا المصرية من جديد بعد خطفها قلوب المصريين بإحيائها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في ديسمبر الماضي، والذي شاركت أيضا في فعاليات مسابقته الرسمية للمرة الأولى عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي "جاجارين"، أول أغنية عربية يتم غنائها في فيلم فرنسي عالمي تم. ترشيحه لمهرجان كان. 



كما تروي لينا عطش جمهورها بالقاهرة لإطلالاتها اللايف بعد آخر حفلاتها الغنائية بالعاصمة على مسرح الزمالك وحملت لافتة كامل العدد من الحضور في شهر ديسمبر، وحقق نجاحا جماهيريا ملحوظا،  وطالبها الجمهور بحفل آخر في أقرب وقت. 


وتفاجئ لينا شاماميان المصريين بحفل جديد، على مسرح النافورة في الهواء الطلق داخل دار الأوبرا،. وتمتعهم بتوليفة غنائية مميزة من أشهر أغنياتها مثل "بالي معاك"، و"هالأسمر اللون" و"على موج البحر"، مع مزيج من الأغنيات المصرية الشهيرة على طريقتها الخاصة وباقة من التوزيعات الجديدة لأغانيها المعروفة، كما تقدم أجدد أغنياتها باللهجة المصرية “هنعيش ونشوف"، التي قدمتها لينا في تتر مسلسل “إلا أنا” الذي جمع توليفة من أشهر النجوم المصريين في عمل دراما طويل تخطى الستين حلقة.


لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: «هالأسمر اللون»، و«شامات»، و«غزل البنات» و«لونان» وعشرات من الأغاني المنفردة، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «تذكري».


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية.. غدًا

كارول سماحة: متحمسة جدًا للغناء الليلة على مسرح دار الأوبرا المصرية

فرقة هوس تغني لأول مرة على مسرح الزمالك.. 18 فبراير

اليوم.. فرقة هوس تغني لأول مرة على مسرح الزمالك

مسرح الزمالك يحتضن أكبر حفلات زهرة رامي وميكسر باند

نشكي لمين .. دويتو يجمع عبد الرحمن رشدي وأحمد كامل

ترشيحاتنا

"الديهي" عن تصريحات محمد ناصر: "الإخوان يعانون من إسهال مزمن وتبول لا إرادي"

صدى البلد يكشف كواليس محاولات الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني

أحمد موسى يفتح النار على وزير الإعلام: إيه كمية الحقد بتاعتك دي

كلام ميدخلش عقل طفل .. الديهي يرد على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول سد النهضة

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة هنادي مهنا

تحذير شديد اللهجة من السفارة البحرينية في سلطنة عمان لمواطنيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021| صور

بعد تصدرها تريند .. فساتين ليلى أحمد زاهر تكشف عن جمالهما

بمكياج جريء .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بلوك جديد