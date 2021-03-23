تفاصيل تواجد لينا شاماميان في دار الأوبرا المصرية

تعود الفنانة السورية لينا شاماميان لجمهورها المصري عبر حفل غنائي ضخم تطل خلاله على مسرح دار الأوبرا المصرية، وذلك مساء 8 أبريل المقبل.

وتعود شاماميان لتطل على مسارح دار الأوبرا المصرية من جديد بعد خطفها قلوب المصريين بإحيائها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في ديسمبر الماضي، والذي شاركت أيضا في فعاليات مسابقته الرسمية للمرة الأولى عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي "جاجارين"، أول أغنية عربية يتم غنائها في فيلم فرنسي عالمي تم. ترشيحه لمهرجان كان.

كما تروي لينا عطش جمهورها بالقاهرة لإطلالاتها اللايف بعد آخر حفلاتها الغنائية بالعاصمة على مسرح الزمالك وحملت لافتة كامل العدد من الحضور في شهر ديسمبر، وحقق نجاحا جماهيريا ملحوظا، وطالبها الجمهور بحفل آخر في أقرب وقت.

وتفاجئ لينا شاماميان المصريين بحفل جديد، على مسرح النافورة في الهواء الطلق داخل دار الأوبرا،. وتمتعهم بتوليفة غنائية مميزة من أشهر أغنياتها مثل "بالي معاك"، و"هالأسمر اللون" و"على موج البحر"، مع مزيج من الأغنيات المصرية الشهيرة على طريقتها الخاصة وباقة من التوزيعات الجديدة لأغانيها المعروفة، كما تقدم أجدد أغنياتها باللهجة المصرية “هنعيش ونشوف"، التي قدمتها لينا في تتر مسلسل “إلا أنا” الذي جمع توليفة من أشهر النجوم المصريين في عمل دراما طويل تخطى الستين حلقة.

لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: «هالأسمر اللون»، و«شامات»، و«غزل البنات» و«لونان» وعشرات من الأغاني المنفردة، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «تذكري».