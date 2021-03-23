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أخبار العالم

القتل من الدرجة الأولى.. هذه تهمة مطلق النار في كولورادو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:55 م
لحظة القبض على المشتبه
لحظة القبض على المشتبه به
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محمد علي
أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توجيه اتهامات بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى إلى المشتبه به في إطلاق النار بمدينة بودلير في ولاية كولورادو، وفق ما ذكرت صحف عدة .

حددت قيادة الشرطة المحلية خلال مؤتمر صحفي هويات 10 أشخاص قتلوا جراء الهجوم، الذي وقع مساء الاثنين في محل "كينج سوبرز" بالمدينة، تتراوح أعمارهم من 20 إلى 65 سنة، بينهم رجل شرطة في 51 عاما له 7 أطفال.

وأكدت الشرطة أن حالة المشتبه فيه البالغ 21 عاما كانت مستقرة بعد إصابته وإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وذكرت أن الادعاء وجه إليه اتهامات رسمية بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى، بينما لم يتم حتى الآن تحديد دوافع الهجوم.

 قال حاكم كولورادو خلال المؤتمر: ":قلبي يؤلمني اليوم... لم نخسر 10 أرواح فحسب بل هذا رعب وإرهاب حقيقيان بالنسبة لنا".

ويعد هذا الحادث ثاني إطلاق نار جماعي يهز الولايات المتحدة خلال أسبوع ويسفر عن سقوط قتلى، حيث سبق أن قتل قبل 6 أيام 8 أشخاص بينهم 6 نساء من أصل آسيوي في 3 صالات تدليك بمدينة أتلانتا ومحيطها بولاية جورجيا، وتم توجيه الاتهام بتنفيذ الهجوم إلى شاب يبلغ من العمر 21 عاما.

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