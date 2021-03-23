فن التصوير الرئاسي .. كيف يستغل بوتين وغيره من الرؤساء صورهم في الترويج لأنفسهم؟

هناك جلسات تصوير عادية، وهناك جلسات تصوير للإنتخابات الرئاسية، ولكن هناك أيضًا جلسات تصوير رئاسية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهذا النوع من الجلسات مختلف تمامًا.. هكذا افتتحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالها النقدي حول الصور الأخيرة التي نشرها قصر الكرملين لبوتين خلال رحلته إلى سيبيريا برفقة وزير دفاعه سيرجي شويجو.





تقول الصحيفة، إن قصر الكرملين نشر صورًا لبوتين وهو يتجول في سيبيريا مع شويجو في أحدث حملة دعائية للرئيس الروسي، بعدما أصبحت العلاقات مع الولايات المتحدة فاترة، وكذلك بعد وصف المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بوتين بأنه "فلاديمير السام".





يظهر الرئيس بوتين البالغ من العمر 68 عامًا في سلسلة من اللقطات المصورة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أحد الأماكن المفضلة له في منطقة تياجا بسيبيريا، كشخص محب للطبيعة والصلابة، ويقدر للبلد الذي يعيش فيه.





وتضيف الصحيفة أن معظم القادة السياسيين يفضلون الصور التي يوافقون عليها بأنفسهم، وغالبًا ما يبدون جادون في الحديث والعمل، فعلى سبيل المثال، الرئيس أوباما غالبًا ما كان يقف خلف مكتبه وأكمام قميصه مرفوعة، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي نشر مقطع فيديو شهير له وهو يصور فيه نفسه ويرتب بعناية العديد من الأوراق على مكتبه.





وأكملت الصحيفة: أما السيد بوتين فقد اختار نهجًا مختلفًا تمامًا، فهو يفضل الجانب الجسماني عن الورقي، ويتحدث عن الصورة النمطية القديمة للرجولة والقوة، والصحة الجيدة، التي تسمح لك بالبقاء في المكتب لفترة طويلة.





ولفتت الصحيفة إلى الصور التي تم التقاطها لبوتين عام 2010، عندما كان يركب أحد الخيول في سيبيريا مرتديًا سرواله فقط، وصور أخرى له وهو يقود دراجة نارية، وممارسة رياضة الهوكي، وكذلك رياضة الجودو.





وأشارت الصحيفة إلى سؤال بلاغي طرحته إحدى الصحف الروسية في موسكو في إحدى المرات عن صور بوتين: "كيف لك ألا تصوت لرجل مثل هذا؟".



