الصحة العالمية تعلن اعتزامها تطعيم 20% من السوريين في 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم في تطعيم 20% من السوريين ضد فيروس كورونا في عام 2021 الجاري,





وأدانت منظمة الصحة العالمية الهجمات على المرافق الصحية والأحياء السكنية في حلب.





وقالت المنظمة إن تصاعد العنف في حلب أدى إلى إزهاق الأرواح البريئة وتدمير المنازل وأحد المرافق الصحية المهمة.





وأضافت أن مستشفى الأتارب في مدينة الأتارب بحلب أصيب يوم الأحد، بقصف مدفعي، وهو ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين، من بينهم مرضى وطاقم طبي. ولحقت بالمستشفى أيضًا أضرار هيكلية، أدت إلى إجلاء جميع المرضى والموظفين، وتعليق جميع الخدمات الصحية.





وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على هذا المستشفى للحصول على الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة أصبحوا محرومين الآن من هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. ونحن نتوجه بصلواتنا وقلوبنا إلى أسر الضحايا.







