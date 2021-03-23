الجامعة الأمريكية تطلق المنصة السنوية الافتراضية للتوظيف للجامعات المصرية

أطلقت الجامعة الامريكية بالقاهرة المنصة الافتراضية للتوظيف للجامعات المصرية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الدكتور أيمن عاشور، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جوناثان كوهين ، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رييد، ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أشرف حاتم ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية الشريكة.







وقد تم إنشاء المراكز بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تتواجد المراكز الجامعية للتطوير المهني فى 10 جامعات وهي الإسكندرية، وعين شمس، وأسوان، وبني سويف، والمنصورة، والمنوفية، والمنيا، والسادات، وسوهاج والزقازيق. وقد أعلن السفير الأمريكي مد مدة المشروع ليمتد لجامعات جديدة بكل أنحاء الجمهورية.







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وأكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الدكتور أيمن عاشور، إن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات لم يعد مقصور فقط على التعليم الأكاديمي، بل نسعى سويا إلى خلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة ونشر ثقافة العلوم والابتكار من خلال دعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية والتقنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات عديدة فى الآونة الاخيرة خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا. إن العالم سيشهد اختفاء مجموعة من الوظائف خلال الأعوام المقبلة في مجالات عدة، بينما ستظهر وظائف جديدة وفقا لمتطلبات السوق الجديدة وبالتالي لابد من العمل سويا على تطوير عملية استقطاب المواهب الوطنية ودعم الفكر الريادي لدى أبناءنا .





وأوضح السفير الأمريكي، جوناثان كوهين إن الحكومة الأمريكية ملتزمة بتعزيز التعليم بمصر على مدى العقود الأربعة الماضية، ويعد ملتقى التوظيف الافتراضي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني مثالا حيا للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين ودعم شباب مصر. تقوم المراكز الجامعية للتطوير المهني بتعزيز المهارات العملية والشخصية وتشجيع اكتشاف الذات لدى الطلاب.







ويمكن إطلاق اسم "مراكز الفرص" على هذه المراكز لما تقدمه من فرص للعمل، ومنح دراسية، ودورات تدريبية وغيرها من الخدمات المتعددة. كما أضاف: "لقد حقق مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني نجاحًا كبيرًا ولهذا يسعدني أن أعلن اليوم عن مد مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني ليصل إجمالي عدد المراكز إلى30 مركز في 22 جامعة في جميع أنحاء مصر لخدمة 70% من طلاب الجامعات المصرية.







من جانبه ، قال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشياردوني ، إن المنصة الافتراضية للتوظيف تتيح لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الوصول إلى الالاف من الخريجين والطلاب المصريين وتمكينهم من التعرف على أهم فرص العمل المتاحة، والتواصل مع ممثلي الشركات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي خلقت فرصة للابتكار.







وأشار إلى ان الجامعة الأمريكية بالقاهرة فخورة بالتعاون مع الجامعات المصرية الشريكة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والتى من خلالها يتم تمكين الطلاب بالجامعات المصرية ومنحهم القدرة على التعامل مع سوق العمل ، لافتا إلى أنه يفتخر بحضوره في إطلاق المنصة الافتراضية وأتمني التوفيق لجميع المشاركين من الشركات وقطاع الأعمال وطلاب وخريجين الجامعات الشريكة.





وفي ذات السياق قال ، الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، إن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من أهم المشروعات المقدمة للجامعات المصرية والطلاب المصريين وله مردود إيجابي في تأهيل الشباب لسوق العمل ، كما أنه بفتخر بالجهود التي قامت بها المراكز ال 16للتطوير المهني بالجامعات المصرية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات، وتحت إشراف فريق العمل بالجامعة الامريكية بالقاهرة، ولقد أسفر هذا الجهد عن اشتراك 55 شركة من مختلف المحافظات في ملتقي التوظيف، مما يؤدي إلى خلق قنوات جديدة دائمة للتواصل بين الشركات وشباب الجامعات الباحثين عن فرص للعمل والتدريب."





كما شارك البنك الأهلي المصري وشركة فودافون للحلول الذكية كشركاء رئيسيين للمنصة مع أكثر من 55 شركة راعية في تقديم فرص العمل والتدريب في الحدث الذي استضافته المراكز الجامعية للتطوير المهني.





وأكد السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على إن البنك الأهلي يشعر بالفخر بأن يكون الشريك الرسمي في المنصة الافتراضية لتوظيف الجامعات ، خاصة في ضوء نجاح التعاون والشراكة التي تمت العام الماضي في الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدعم العديد من المبادرات التي تساهم في مجال التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر.





واليوم من خلال دعم ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني للجامعات الحكومية فإننا نعزز تجربة استخدام التكنولوجيا في مساندة آلاف من خريجي وطلاب الجامعات في الحصول على فرص للعمل والتدريب تمكنهم من بدء حياتهم ومساهمتهم في بناء مجتمعهم. وأسوة بما تم العام الماضي، فإننا نتطلع إلى توظيف عناصر متميزة في البنك الأهلي المصري لتكون كوادر بأعلى معدلات الكفاءة في المستقبل بمختلف محافظات مصر.

وصرح رامى كاطو، رئيس شركة فودافون للحلول الذكية قائلا: " نفخر أن نكون الشريك الرسمي في المنصة الافتراضية للتوظيف للجامعات المصرية وذلك لأنها تعبر عن ما نؤمن به من أهمية مواكبة التطور التكنولوجي لدعم عملية التحول الرقمي من خلال وجود خدمات، وحلول وتطبيقات تخدم قطاع كبير من شباب مصر من خريجي وطلاب الجامعات فى إطار مبادرات فودافون للحلول الذكية بمشاركة الشباب أحلامهم وإيمانا بقدراتهم وخلق بيئة للشباب المصريين تساعدهم على الإبداع والابتكار وواثقين من اكتشاف مواهب شابه متميزة في الملتقى تنضم إلى فريق عمل فودافون للحلول الذكية.

هذا وقد قام أكثر من 3000 طالب وخريج من الجامعات المصرية بالتسجيل على المنصة الافتراضية وتحميل سيرتهم الذاتية والتواصل مع أكثر من 55 شركة محلية وعالمية للتعرف على أهم الوظائف المتاحة داخل الأجنحة الافتراضية الخاصة بالشركات والبنوك المختلفة حيث تم التواصل مع ممثلى الشركات والبنوك عبر غرف التواصل (chat rooms) بالإضافة إلى حضور الندوات الافتراضية التى قدمها كل من: البنك الأهلى المصرى، وفودافون للحلول الذكية، وشركة حسن علام للتطوير العقاري، واتصالات مصر، وإيديتا للصناعات الغذائية وشركة القناة للسكر حول أهم التطورات فى السوق العمل .



