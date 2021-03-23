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رياضة

توزيع 3 آلاف بطانية لأيتام المدارس في يوم الخير بدور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:24 م
صدى البلد
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شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفقه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ؛  "يوم الخير" بدور التربية للرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة . 

حضر يوم الخير ، الدكتور رضا حجازي نائبًا عن وزير التربية والتعليم ، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب ، والنائب حسام المندوه عن دائرة بولاق الدكرور ، ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الجيزة .

خلال كلمته ، أبدي وزير الشباب والرياضة حفاوته البالغة لتنظيم مثل هذه القوافل الخيرية لأبنائنا في الوطن  ، مثنيًا علي دور كافة المؤسسات الوطنية التي تعمل لخير الوطن لصالح أبنائه ، لافتًا إلى أن هذا التواجد يعبر عن الشكل الجديد الدولة المصرية الحديثة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سعادتها بتواجدها وسط أهل الجيزة في دور التربية للرعاية الاجتماعية لتقديم الخير لأهلنا ودعم الفئات الغير قادرة دعمًا وانطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب من أجل العمل علي تنمية مستدامة حقيقية في كافة القطاعات .

قال محافظ الجيزة : " واجب علينا أن نقدم الخير لأهلنا ، ونشكر القائمين عليه وعلي هذه الاحتفالية " .

وتضمن يوم الخير توزيع 3 آلاف بطانية لأيتام المدارس الحكومية و50 جهاز تعقيم والمواد الخام اللازمة لـ50 مدرسة حكومية ، بالإضافة إلى توزيع 50 جهازا للعروسين للعراس غير المقتدرة و عدد من الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم ، وعدد من المنح الدراسية لأبناء الشهداء .
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