بسبب سوء الأحوال الجوية ... السيطرة على حريق في أحد منزل بأحد مراكز الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمنزل بناحية مركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد، بورود بلاغ لمركز شرطه الستامونى من ادارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بعزبه الشيخ محمد دائره المركز.

و انتقل ضباط و قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بسقف منزل مكون من طابق على مساحة 70 متر، مشيد بالبلوك ومسقوف بالأخشاب، ملك المدعو عصام ع 36 عاما عامل، وتمكنت من السيطرة على الحريق فيما نجم عن ذلك إحتراق سقف المنزل ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق بسقوط كابل كهرباء ضغط عالى على كمية من الهيش بجوار المنزل واشتعال النيران بهم وتطاير الشرار لسطح منزله نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال الفني عماد رشاد 41 عاما رئيس هيئة كهرباء الستاموني، ومقيم مركز بلقاس، أيد ذات المضمون، وتم إصلاح العطل في حينه وتم إخطار الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر 710 لسنة 2021 إداري مركز الستاموني، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.