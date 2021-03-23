رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من عمّان

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الأردنية عمّان، التي زارها صباح اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ حيث ترأس أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن.



