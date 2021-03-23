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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من عمّان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:54 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الأردنية عمّان، التي زارها صباح اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ حيث ترأس أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن. 

وقد شهدت الزيارة لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد جلسة مباحثات موسعة، وإجراء مؤتمر صحفي، إلى جانب توقيع عدد من الوثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك، ومناقشة عدة مشروعات استعدادًا للإعلان عنها في قمة مرتقبة بين زعماء مصر والأردن والعراق.
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