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حوادث

السجن 3 سنين وغرامة 20 ألف جنيه للمتحرش بفتاة المترو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:15 م
متحرش المترو
متحرش المترو
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اسلام مقلد
قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، بحبس المتهم بإتيان فعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة التحرش وارتكاب فعل فاضح، واستمعت إلى أقوال المتهم الذي أنكر الواقعة، وأكد أنه لم يتحرش بالمجني عليها، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بتنظيم ملابسه، وفحصت النيابة الفيديو المتداول والذي تبين أن مدته 37 ثانية، وأكد المتهم أنه هو الذي ظهر في الفيديو لكنه لم يتحرش بالشاكية.

واستمعت النيابة إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق من العتبة إلى محطة عدلي منصور إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة.

وأضافت أن المتهم استغل وجودها داخل عربة المترو بمفردها، مؤكدة أنها اتصلت بخطيبها خوفًا من المتهم، فطلب منها تصوير الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن رصدت فيديو متداول لشخص يأتي بحركات جنسية داخل عربة مترو، تم التوصل إلى المتهم وإلقاء القبض عليه.

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