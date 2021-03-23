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توك شو

الناظر: لو يعلم الناس فوائد الكمامة لناموا بها .. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:25 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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محمود محسن
قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية أن طقس اليوم وأمس يؤثر على مرضى الحساسية وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف الناظر خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة أننا الآن ودرجات الحرارة في الجو تنشط من خلالها الفيروسات تكون ما بين 21 إلى 22 درجة.

وتابع رئيس المركز القومى للبحوث الاسبق واستشاري الامراض الجلدية أن هناك فترات يجب أن نتحاشى أن نجلس في أشعة الشمس، مؤكدا أن تلك الفترة تكون في فترة الظهيرة وساعتين قبلها وبعدها حيث تكون محملة بالأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأشار الناظر إلى أن أكبر خطأ نقع فيه عدم إرتداء الكمامات مؤكدا أنه لو يعلم الناس ما تقوم به الكمامات من حمايتهم ضد فيروس كورونا "لناموا بيها".
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