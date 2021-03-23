الناظر: لو يعلم الناس فوائد الكمامة لناموا بها .. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية أن طقس اليوم وأمس يؤثر على مرضى الحساسية وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة.





وأضاف الناظر خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة أننا الآن ودرجات الحرارة في الجو تنشط من خلالها الفيروسات تكون ما بين 21 إلى 22 درجة.





وتابع رئيس المركز القومى للبحوث الاسبق واستشاري الامراض الجلدية أن هناك فترات يجب أن نتحاشى أن نجلس في أشعة الشمس، مؤكدا أن تلك الفترة تكون في فترة الظهيرة وساعتين قبلها وبعدها حيث تكون محملة بالأشعة فوق البنفسجية الضارة.



