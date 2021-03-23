مساعد التموين: السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن هناك ثبات في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاض في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أنه كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار.





وأضاف حسام الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اليات العرض والطلب تحدثث أسعار السلع في الأسوق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها مجموعة من الأليات لضبط الأسواق.





وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أن السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق، مشيرا إلى أن تاجر التجزئة ملزم بكاتبة السعر على المنتج.



