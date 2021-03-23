الرقابة المالية : هبوط البورصة بسبب دور المؤسسات المحدود واليوم بداية التقاط الأنفاس

أكدت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، أن مؤشر البورصة المصرية للأفراد صعد في 2020 بصورة كبيرة ويتعامل عليه الأشخاص، حيث أن تعاملات الأفراد تميل للمتاجرة على المدى القصيرة، وتسبب في سيولة البروصة المصرية وتتميز أنها تحقق هوامش ربحية سريعة.





وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أنه كان هناك توقع لعمليات جني أرباح بالبورصة، إلا أن حدث هبوط كبير، مشددة على أن "فقاعة 2020" سبب في هبوط البورصة، موضحة أن مضاربة هو أمر صحي، إلا أن التلاعب هو من يؤزي البورصات والمتعاملين، وهو ما يؤدي إلى إزاء البورصة.





وأشارت إلى أن التلاعب هو شئ مجرم بنشر أخبار كاذبة وتحريك سهم بعكس اتجاه القطاع وأن الجهات الرقابية تحقق في هذه الأعمال، أن الهبوط العنيف للبورصة بسبب دور المؤسسات المحدود، نتيجة للأزمة الاقتصادية على مستوى العالم، متابعة: "في الربع الأخير من جلسة اليوم تم وجود دخول مؤسسي وبداية التقاط الأنفاس للبورصة المصرية، حدث شراء من جانب المؤسسات".



