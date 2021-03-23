التعليم تزف خبرا سارا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 /2021 ، واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول، ستحسب له اجتياز في هذه المادة.





كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله السيد مدير المديرية، سيكون الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها ، بواقع ١٥ سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.





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وكانت قد أعلنت أمس وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 .





وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، شرحا مفصلا للألوان والعلامات الموجودة في كارت الخاص بإعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم .