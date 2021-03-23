مجهولون يستغلون اسم وزير التعليم بهدف السرقة .. وشوقي: مالناش علاقة بيهم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لجميع متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





حيث أكد وزير التربية والتعليم أن هناك أشخاصا يحاولون النصب على الناس برابط إلكتروني مستخدمين اسم الوزير ونائبه.





وقال وزير التربية والتعليم : احذروا الدعوة المتداولة على السوشيال ميديا والتي تنص على "ادعوكم لشات تطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي .





وأوضح وزير التربية والتعليم ان هذا الرابط ما هو إلا وسيلة لسرقة حسابات الناس على السوشيال ميديا وخصوصا المهتمين بالتعليم!





وحذر وزير التربية والتعليم قائلا : احذروا فقد حدث هذا لكثير من الاصدقاء ، وبالتالي يرجى عدم الانسياق وراءه لأنه وسيلة إجرامية ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد.





وعلى جانب آخر .. كان قد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعلن اليوم الثلاثاء، أخبارا جديدة عن كل ما يتعلق بـ امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للترم الاول، والامتحانات الشهرية القادمة في الترم الثاني.





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سنجيب اليوم عن كل التساؤلات المتعلقة بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 .



وكانت قد أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 .