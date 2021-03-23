أحمد خالد صالح يكشف حقيقة مشاركته في تصوير أعمال رمضان رغم إصابته بـ كورونا

كشف الفنان أحمد خالد صالح تفاصيل إصابته وزوجته الفنانة هنادي مهنا بفيروس كورونا المستجد.









وقال أحمد خالد صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان " نحن في عزل منزلي حاليا أنا وزوجتى ونسير على برتوكول العلاج منذ ثبوت ايجابية التحاليل مشيرا إلى أنه ليس لدينه أعراض الفيروس ولكن زوجته التي تعاني من الأعراض .









ونفي صالح ما تردد من أنباء بشأن ذهابه للتصوير المسلسل الذي يشارك فيه هو يعلم أنه مصاب بكورونا مؤكدا أن فورا علمه بأنه مصاب بكورونا أبلغ المنتج بأنه سيتوقف عن تصوير مشاهده حتى يشفى من الفيروس .









تداولت تقارير صحفية تصريحات للموسيقار المصري هاني مهنا، يقول فيها إن زوج ابنته الفنان أحمد خالد صالح، كان يمارس عمله بشكل طبيعي في بداية علمه بإصابته بفيروس كورونا، بسبب التزامه بمواعيد التصوير، للحاق بالمارثون الدرامي الرمضاني لهذا العام، مما أثار موجة استهجان.













التصريحات المتداولة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل اجتماعي؛ إذ تداولها الجمهور على نطاق واسع، مستنكرين متابعة أحمد خالد صالح لتصوير أعماله أثناء إصابته بكورونا.