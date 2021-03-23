زراعة الإسماعيلية تحذر المزارعين من تأثير التقلبات الجوية على محصول المانجو

نظمت الإدارة الزراعية بالقصاصين، اليوم الثلاثاء، ندوة عن اهم المعاملات التي تجري في الوقت الحالي لاشجار المانجو، تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة.





تناولت الندوة، اهم المشكلات التي تواجه المزارعين في هذة الفترة التي تشهد التغيرات المناخية والتقلبات الجوية ومدي تأثيرها علي التزهير وكيفية التغلب عليها ومواجهتها، وطرق مكافحة الأمراض والآفات خاصة مرض البياض الدقيقي ولفحة الأزهار، وإعطاء بعض النصائح لمنع انتشار الحشرات القشرية والبق الدقيقى لأشجار المانجو المسبب لمرض العفن الهبابي، وكذلك أهمية تنظيم عملية الري في هذا الوقت من العام وضرورة الري للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة خلال فترتي الصباح أو المساء ومنع الري أثناء الظهيرة.





كما ناقشت الندوة، أهم المشكلات العامة والخاصة التي تواجه المزارعين وطرق حلها، في حضور، المهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الافات والمهندس احمد عبد الفتاح مدير إدارة البساتين والمهندس خالد جبر مدير الادارة الزراعية بالقصاصين ومهندسي الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة ومهندسي الإرشاد الزراعي والبساتين ومكافحة الآفات وعدد كبير من المزارعين





وأشار المهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة، إلى أن وزارة الزراعة وفرت كل المبيدات اللازمة لمكافحة العفن الهبابى والحشرات القشرية وبسعر أرخص من السوق وبالاجل وذات فاعلية مضمونة، منوهًا إلى أن السبب الرئيسي لانتشار العفن الهبابي هو إهمال المزارع بسبب عدم اتباعه للتعليمات والارشادات والتوصيات الفنية التي تم ذكرها خلال الندوة.





وأضاف أن الهدف من الندوة التوعية للمزارعين وأصحاب حدائق المانجو، مؤكدا أن محصول المانجو من المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالمانجو 117 ألف فدان.





كما تمت مناقشة المفاهيم الخاطئة التي يعتقد المزارع انها مفيدة وتزيد الانتاج ومنها على سبيل المثال، كبر حجم وارتفاع الاشجار، وتم التشديد على المزارعين بضرورة تنفيذ التوصيات والارشادات لزيادة الانتاج ودار حوار بين الحضور والرد علي استفسارتهم .