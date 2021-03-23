منى زكي تكشف عن شخصيتها فى مسلسل لعبة نيوتن .. فيديو





وقالت منى زكى فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى : ان العمل جديد ومختلف واقدم شخصية صعبة مركبة حيث تعانى الشخصية من الخوف.





واضافت منى : أن الخوف يمتلك الشخصية بسبب بعض العادات والتعقاليد الخاطئة، وهو أمر يوثر نفسيا على الشخصية وقد يصيبها بأمراض نفسية يصعب علاجها وهو ما تمر به الشخصية فى العمل.





مسلسل "لعبة نيوتن" يشارك فى البطولة كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وإخراج تامر محسن.





يذكر أن الفنانة مني زكي تعود للدراما التلفزيونية بعد غياب دام إلى 4 سنوات بمسلسل «لعبة نيوتن» المؤجل من المارثون الرمضانى الماضى والذى كان يحمل اسم "تقاطع طرق".

كشفت الفنانة منى زكى عن دورها فى مسلسل لعبة نيوتن" والذى تخوض به السابق الرمضانى المقبل.