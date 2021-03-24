أبو مسلم : حسين السيد يستحق التواجد بصفوف منتخب مصر

قال أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، إن حسين السيد ظهير أيسر النادي الإسماعيلي، يقدم أداءً جيدًا مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوف الدراويش في فترة الإنتقالات الشتوية السابقة قادمًا من صفوف طلائع الجيش .





وأضاف أبو مسلم، في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : حسين السيد من افضل اللاعبين الآن في مركز الظهير الأيسر ، ويسير بخطى ثابتة رغم تراجع نتائج الدراويش وتأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري العام .





واختتم أبو مسلم: حسين السيد كان الخيار الأمثل للمنتخب الوطني في مركز الظهير الأيسر خاصةً في ظل إصابة أحمد فتوح ، و الشكوك التي تحوم حول أيمن أشرف .



