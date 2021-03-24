أبو مسلم : حسين السيد يستحق التواجد بصفوف منتخب مصر

قال أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، إن حسين السيد ظهير أيسر النادي الإسماعيلي، يقدم أداءً جيدًا مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوف الدراويش في فترة الإنتقالات الشتوية السابقة قادمًا من صفوف طلائع الجيش .
وأضاف أبو مسلم، في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : حسين السيد من افضل اللاعبين الآن في مركز الظهير الأيسر ، ويسير بخطى ثابتة رغم تراجع نتائج الدراويش وتأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري العام .
واختتم أبو مسلم: حسين السيد كان الخيار الأمثل للمنتخب الوطني في مركز الظهير الأيسر خاصةً في ظل إصابة أحمد فتوح ، و الشكوك التي تحوم حول أيمن أشرف .
وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد بسام - عامر عامر.
الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور.
الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.
وسط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - محمد فاروق - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة".
وفي الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - حسام حسن - محمد شريف.