ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو مسلم : حسين السيد يستحق التواجد بصفوف منتخب مصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:19 ص
حسين السيد ومحمد
حسين السيد ومحمد هاني
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، إن حسين السيد ظهير أيسر النادي الإسماعيلي، يقدم أداءً جيدًا مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوف الدراويش في فترة الإنتقالات الشتوية السابقة قادمًا من صفوف طلائع الجيش .

وأضاف أبو مسلم، في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : حسين السيد من افضل اللاعبين الآن في مركز الظهير الأيسر ، ويسير بخطى ثابتة رغم تراجع نتائج الدراويش وتأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري العام .

واختتم أبو مسلم: حسين السيد كان الخيار الأمثل للمنتخب الوطني في مركز الظهير الأيسر خاصةً في ظل إصابة أحمد فتوح ، و الشكوك التي تحوم حول أيمن أشرف .

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد بسام - عامر عامر.

الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور.

الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - محمد فاروق - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة".

وفي الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - حسام حسن - محمد شريف.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد حديثه عن التصالح.. رسالة نارية من أحمد موسى لـ إبراهيم منير

الكشف عن معلومات جديدة عن منفذ هجوم كولورادو

الإصابة بالإنفلونزا تمنع كورونا .. اعرف التفاصيل

ارتفاع في درجة الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس في شهر رمضان

رغم وفاتها .. أحلام الجريتلي تظهر في إعلان مسلسل نسل الأغراب

هاني شاكر : الكرة في مصر قطب واحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور