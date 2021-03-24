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محامي فتاة ميت غمر عن البراءة : الحُكم صدمة كبيرة لنا وللفتاة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:09 ص
بسنت فتاة ميت غمر
بسنت فتاة ميت غمر
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ندى رأفت

قال عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو فريق الدفاع عن فتاة ميت غمر، إن حُكم براءة المتهمين في واقعة التحرش وهتك عرض فتاة ميت غمر "بسنت" كان صادمًا، معقبًا : "كان الحُكم صدمة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة للفتاة باعتبار أن محل الجريمة يهدد أمن منطقة ميت غمر".

وأضاف عبد الفتاح يحيى في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، قائلًا : " القضية لا تقتصر على جريمة التحرش بالفتاة بسنت ، ولكن القضية تشمل أمن الفتيات في الشوارع".

وتابع المحامي: "مع كامل الاحترام لهيئات القضاء المختلفة ، إلا أن هذا الحكم به غضن " ، مشيرًا إلى انه لم يطَّلع على الحيثيات القانونية، ومدى اتفاقها مع القانون من عدمه ، مضيفًا أن قانون الإجراءات القانونية لم يواكب الحداثة التي تحدث الآن في المجتمع، ويجب وضع ملاحظات وتعديلات لهذا القانون حتى نستطيع إثبات الواقعة بكل الوسائل الممكنة.

وأشار إلى أن مقاطع الفيديوهات لهذه الجريمة المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، تم الاعتماد عليها بأنها استدلال لإحضار المتهمين للعرض للنيابة، مشيرًا إلى أن الوقعة كانت تعتمد على شقين وهما: هتك العرض، والتحرش .

ونفى وجود تردد واختلاف في أقوال المجني عليها "بسنت" في المحاضر والتحقيقات، وفي الشهادة أمام المحكمة، معقبًا: "أقوال الفتاة لا يوجد بها اختلاف منذ بداية الواقعة حتى انتهاء التحقيقات " ، مؤكدًا أن الفتاة تتعرض للتهديد الآن .

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