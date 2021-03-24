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القومي للأمومة والطفولة يوجه التحية للرئيس السيسي .. ويؤكد : زواج القاصرات جريمة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:22 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
وجهت سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة،  التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توصيته للبرلمان والجهات المختصة بإصدار تشريع لتحديد عمر الزواج ومنع زواج القاصرات .

وقالت سحر السنباطي    في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، إن  الزواج المبكر يقضي على حقوق الطفل والفتاة في التعليم والصحة، وكل الحقوق يتم سلبها بزواج الأطفال ".

 وتابعت سحر السنباطي :"  المسح الصحي السكاني اكد أن هناك 27.4 % من السيدات في مصر تزوجن قبل سن 18 سنة ".

وأكملت سحر السنباطي:"  زواج القاصرات جريمة ومشكلة بها أرقام مرعبة في المجتمع تشير إلى انتشار جريمة زواج الاطفال ".
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