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توك شو

ضحية تحرش مترو الأنفاق : الجرأة اللي أنا فيها دي من خطيبي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:31 ص
المتحرش بضحية مترو
المتحرش بضحية مترو الأنفاق " مريم مختار "
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ندى رأفت

علقت مريم مختار، ضحية تحرش مترو الأنفاق، على الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة بحبس المتحرش 3 أعوام وتغريمه، مضيفة: "الجُرأة اللي فيا دي وإني أطلع الموبايل وأصوره ، استمدتها من خطيبي ، لكن أنا زي أي بنت بترعب أما بشوف المنظر ده " .


وأضافت "مريم مختار" في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "أون"، قائلة: "أنا كنت راكبة في عربية المترو الأولى بتاعت السيدات، وبتبقى بعد الساعة 9 مساء مختلطة رجال وسيدات".


وتابعت الضحية: "أما ركبت كان في ولدين آخر العربية بس، والمتحرش أول ما ركب، قعد قدامي، ومن أول ما ركب وهو منظره مخيف ، فبعت لخطيبي على الواتس أب، وخطيبي قالي صوريه من غير ما ياخد باله " .


وأكملت "مختار": "أنا كنت مرعوبة جدًا ومش عارفة أصوره، بس اللي قدرت أصورهم هما 30 ثانية عشان كنت نازلة المحطة اللي بعدها " .


وعقبت: "أنا كنت خايفة جدًا وبترعش، لدرجة إني شايفة ظابط شرطة واقف قدامي الناحية التانية ، ومش عارفة أشاور له ، صوتي مش طالع " .


وأضافت: "بعت الفيديو لخطيبي أول ما روحت ، وهو نشره ، على مواقع التواصل الاجتماعي " ، مضيفة : " لقيت تفاعل كبير مكنتش متوقعاه خالص ، كان هدفي أفضحه بس، مش أعمل قضية ولا حاجة " .

وتابعت : " دعموني وشجعوني لحد ما روحت عملت قضية " .

وأكملت : " لما عرفت الحكم مكنتش مصدقة سرعة الاستجابة " .

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