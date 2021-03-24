ضحية تحرش مترو الأنفاق : الجرأة اللي أنا فيها دي من خطيبي

علقت مريم مختار، ضحية تحرش مترو الأنفاق، على الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة بحبس المتحرش 3 أعوام وتغريمه، مضيفة: "الجُرأة اللي فيا دي وإني أطلع الموبايل وأصوره ، استمدتها من خطيبي ، لكن أنا زي أي بنت بترعب أما بشوف المنظر ده " .
وأضافت "مريم مختار" في مداخلة
هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "أون"، قائلة: "أنا كنت راكبة في عربية المترو الأولى بتاعت السيدات، وبتبقى
بعد الساعة 9 مساء مختلطة رجال وسيدات".
وتابعت الضحية: "أما ركبت كان في
ولدين آخر العربية بس، والمتحرش أول ما ركب، قعد قدامي، ومن أول ما ركب وهو
منظره مخيف ، فبعت لخطيبي على الواتس أب، وخطيبي قالي صوريه من غير ما ياخد باله
" .
وأكملت "مختار": "أنا كنت
مرعوبة جدًا ومش عارفة أصوره، بس اللي قدرت أصورهم هما 30 ثانية عشان كنت نازلة
المحطة اللي بعدها " .
وعقبت: "أنا كنت خايفة جدًا وبترعش،
لدرجة إني شايفة ظابط شرطة واقف قدامي الناحية التانية ، ومش عارفة أشاور له ، صوتي
مش طالع " .
وأضافت: "بعت الفيديو لخطيبي أول ما روحت ، وهو نشره ، على مواقع التواصل الاجتماعي " ، مضيفة : " لقيت تفاعل كبير مكنتش متوقعاه خالص ، كان هدفي أفضحه بس، مش أعمل قضية ولا حاجة " .
وتابعت : " دعموني وشجعوني لحد ما روحت عملت قضية " .
وأكملت : " لما عرفت الحكم مكنتش مصدقة سرعة الاستجابة " .