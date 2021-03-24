بإطلالة كاجوال .. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة السعودية "وعد"، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات على "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.





وظهرت "وعد" في الصور بإطلالة جذابة كاجوال، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، مرتدية قميص ملون، وعليه بنطال جلد باللون الأسود ، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وعصرية.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان ساحرة، ووضعت بعض اللمسات من الماكياج؛ حيث اختارت أحمر شفاه باللون النبيتي، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.





وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت قرطين وساعة يد وخاتم باللون الفضي اللامع، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.



