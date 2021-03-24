ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة كاجوال .. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:19 ص
وعد
وعد
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة السعودية "وعد"، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات على "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت "وعد" في الصور بإطلالة جذابة كاجوال، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، مرتدية قميص ملون، وعليه بنطال جلد باللون الأسود ، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وعصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان ساحرة، ووضعت  بعض اللمسات من الماكياج؛ حيث اختارت أحمر شفاه باللون النبيتي، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.

وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت قرطين وساعة يد وخاتم  باللون الفضي اللامع، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ جيب جلد.. وعد في جلسة تصوير لافتة

بإطلالة كاجوال.. المطربة وعد تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام..شاهد

بإطلالة كاجوال .. المطربة وعد تبرز أناقتها عبر إنستجرام

ببنطال جلد.. المطربة وعد تتألق في جلسة تصوير جديدة وإطلالة ساحرة

بـ جيب بيليسيه.. المطربة وعد تشارك متابعيها جلسة تصوير جديدة

بجيب بيليسيه .. المطربة وعد تتألق في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

رغم وفاتها .. أحلام الجريتلي تظهر في إعلان مسلسل نسل الأغراب

الصحة : ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 648 حالة و43 وفاة

جماهير النادي ولادك .. هاني شاكر يناشد الرئيس السيسي بإنقاذ الزمالك

الجراحة الثالثة اليوم .. رحلة حورية فرغلي مع العمليات

هل تكرار المعصية يمنع من قبول التوبة؟.. الإفتاء تجيب

محمد منير يعلن انتماءه الكروي وأسرار عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالون يتسبب في وفاة رضيعة عمرها 8 أشهر خنقًا في فراشها .. تفاصيل

تذكرة مفقودة تهدد شابًا بفقدان ثروة تتجاوز 18 مليون جنيه

أسوأ من الكابوس .. رجل يستيقظ من نومه ليجد عنكبوتًا عملاقًا على وجهه .. شاهد